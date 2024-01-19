В ЕС готовят предложения по импорту агропродукции из Украины

Еврокомиссия (ЕК) на следующей неделе предложит торговые мероприятия по Украине после того, как Болгария, Польша, Румыния, Словакия и Венгрия в совместном письме к ЕК потребовали введения импортных пошлин на украинское зерно из-за якобы недобросовестной конкуренции. Об этом на брифинге заявил представитель Еврокомиссии по вопросам торговли и сельского хозяйства Олоф Гилл, сообщает Европейская правда.

"Наше намерение состоит в том, чтобы на следующей неделе выступить с предложением по торговым мерам Еврокомиссии в отношении Украины. Я не могу сказать больше об этом сейчас, потому что все это еще обсуждается на внутреннем уровне" , - отметил Гилл.

По его словам, Совет ЕС проведет стратегический диалог о будущем сельского хозяйства в Европе 23 января, где будут обсуждаться вопросы Украины.

"Могу сказать, что наше намерение должно в значительной степени решить некоторые из проблем и чувствительных вопросов (по импорту украинской агропродукции в ЕС)" , - резюмировал Гилл.

Ранее министры сельского хозяйства Болгарии, Польши, Румынии, Словакии и Венгрии в совместном письме Еврокомиссии потребовали введения импортных пошлин на украинское зерно из-за якобы недобросовестной конкуренции.