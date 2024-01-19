Ермак провел телефонный разговор с главой МИД Венгрии

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто накануне встречи глав МИД стран в Ужгороде.

Об этом Ермак сообщил в своем Telegram-канале.

"Обсудили подготовку встречи, которая должна состояться 29 января в Ужгороде. От Украины примем участие во встрече вместе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Мы настроены на открытый диалог по обсуждению двусторонних отношений между нашими государствами" , – написал руководитель ОП.

Ермак отметил, что поблагодарил Сийярто за участие Венгрии во встрече советников по "Формуле мира", которая состоялась в Давосе.