Финансовые потребности Украины будут огромными – Европейский инвестбанк

Финансовые потребности Украины будут значительными. Европейский инвестиционный банк рассчитывают на ключевую роль в оказании помощи в финансировании восстановления Украины.﻿ Об этом заявила президент ЕИБ Надия Кальвиньо, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

"Очевидно, что потребности Украины в финансировании будут огромными" , - сказала она в Давосе.

Она добавила, что не может себе представить, что США прекратят поддержку Киева, даже несмотря на то, что перспектива президентства Дональда Трампа становится все более реальной.

Банк будет играть "очень важную роль", "поддерживая государственный сектор и военные усилия прямо сейчас, но больше в восстановлении Украины и инвестициях в инфраструктуру, которые будут очень необходимы после войны", сказала Кальвиньо.

ЕИБ предоставил 1,7 млрд евро финансирования, предназначенного для экстренного ремонта инфраструктуры Украины в период с начала войны почти два года назад до декабря 2023 года.

Напомним, Европейский инвестиционный банк выделит Украине деньги на два проекта обновления. Деньги выделяются в рамках сотрудничества с Украиной, принципы которой заложены в Меморандуме о взаимопонимании, подписанном 21 июня 2023 года в Лондоне на полях конференции URC 2023.

Меморандумом предусмотрено выделение около 840 млн евро кредитных средств на реализацию приоритетных проектов восстановления инфраструктуры Украины.