FT: РФ может планировать большое наступление этим летом

Россия может планировать большое наступление на фронте в Украине на лето 2024 года. Не исключена повторная попытка захвата Харькова или Киева. Об этом сообщает Financial Times, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

Издание со ссылкой на украинских силовиков пишет, что целью наступления может быть полный захват Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Кроме того, по словам официальных лиц, не исключена еще одна попытка захвата Харькова или Киева.

По оценке американской разведки, которую журналисты FT исследовали в декабре, конечная цель российского диктатора Владимира Путина в Украине остается неизменной. Кремлевский режим хочет захватить Украину и подчинить народ.

Как говорится в документе, это объясняет, почему Россия продолжает наступательные операции на востоке Украины на нескольких направлений, особенно в районе Авдеевки, а также возле Лимана и Купянска.

При этом один из западных чиновников в комментарии изданию сказал, что перспективы оперативного прорыва как со стороны РФ, так и со стороны Украины в 2024 году невелики.