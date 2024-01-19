После Украины Путин попытается захватить "республики" СССР – внешняя разведка

Глава Службы внешней разведки Александр Литвиненко заявил, что цель войны России против Украины — это уничтожение Сил обороны. Об этом он написал в колонке для The Economist, сообщает Лига.net.

По его словам, несмотря на огромное преимущество в ресурсах, Москва уже почти два года не может разбить Украину.

Он отметил, что россияне хотят аннексировать украинские территории, которые они провозгласили "историческими российскими землями", и создать политическое образование, полностью зависящее от РФ в управлении украинскими землями, которые невозможно оккупировать напрямую.

Литвиненко заявил, что диктатор Владимир Путин надеется, что победа над Украиной поможет ему восстановить контроль над бывшими советскими республиками.