Бигус: За журналистами в гостинице следили 30 человек

Руководитель проекта Bihus.Info Денис Бигус рассказал, что для слежки несколько десятков человек забронировали заранее спальни, в которые потом заселилась команда, и после того, как они выехали оттуда — тоже. Там установили камеры, сообщает Новое время.

По его словам, для новогодней вечеринки команда забронировала на 27 декабря номера-домики, сауну, беседку и конференц-зал в комплексе Украинское село, работники которого потом общались с журналистами.

Бигус рассказал, что 20 декабря туда приезжал «странный персонаж», которого интересовал ресторан и, в частности, где стоят елка и колонки. На 26 декабря он забронировал те же самые номера, которые забронировала редакция на следующий день, и сауну.

В тот день, говорит руководитель проекта, персонал заведения наблюдал за «самым странным корпоративом»: 30 человек сидели в ресторане и замолкали каждый раз, когда заходил официант.

"Сотрудники вспомнили, что видели в комнатах девайсы, коробочки, похожие на пожарную сигнализацию, а позавчера, когда прошлись по номерам, их там уже не обнаружили… Большинство команды — девушки, номера бронировались на них" , — говорит Бигус.

После отъезда команды 28 декабря в комплекс снова позвонили и забронировали те же номера, где жила редакция. По словам Бигуса, на большое количество номеров приезжали только «пару гостей», которые брали ключи от всех.

"Чисто, чтобы поснимать установленные камеры. Но главное: часть номеров уже была кем-то занята, поэтому они не смогли туда сразу попасть и забронировали их на четыре дня, и сауну. То есть четыре дня снимали жизнь совершенно посторонних людей" , — сказал он.

Инфоатаки на журналистов

16 января в Сети появилось видео, на котором, как утверждают, сотрудники Bihus.Info якобы употребляли наркотики. Бигус заявил о незаконной слежке за членами редакции, которая длилась около года, а фрагменты перехваченных разговоров смонтировали из нескольких эпизодов, между которыми, по словам журналиста, прошли месяцы.

Ресурс, который опубликовал кадры, удалил видео.

17 января СБУ открыла уголовное производство по факту незаконных прослушивания и видеосъемки за сотрудниками издания. Правоохранители не исключают, что на обнародованных материалах может быть зафиксировано нарушение закона об обороте наркотиков.