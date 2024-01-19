Эстония будет ежегодно выделять 14 млн евро на развитие Украины

Эстония будет ежегодно выделять Украине 14 млн евро из бюджета с целью развития в рамках сотрудничества, сообщает Деловая столица.

Об этом вицеканцлер МИД Эстонии Марийн Ратник сообщила в комментарии национальному вещателю ERR.

Из этой суммы 12,8 млн евро будет выделено Эстонскому центру сотрудничества с целью развития (ESTDEV), 1 млн евро — на гуманитарную помощь Украине и 200 000 евро — на поддержку сотрудничества эстонского бизнеса с Украиной.

Чиновница пояснила, что эта помощь будет выделяться в соответствии с долгосрочной стратегией Эстонии в сфере сотрудничества с целью развития, а также принципов и плана действий по восстановлению Украины.

По словам Ратник, правительство также уточнило те сферы, в которых средства, выделяемые Эстонией, могут быть наиболее полезными.

"Это те сектора, (с проблемами в которых) мы сами сталкивались в прошлом, поскольку сами выходили из того же общества, из которого пытается выкарабкаться Украина: реформа системы образования, развитие системы здравоохранения, цифровые и кибернетические решения" , — сказала чиновница.

Как сообщалось, Министерство обороны Эстонии подготовило план военной стратегии для стран Запада, чтобы помочь Украине выиграть войну за 3 года.