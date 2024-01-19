ОВА: Россияне обстреляли жилые дома Херсона, погибла женщина

Российские террористы обстреляли жилые дома Днепровского района Херсона. В результате ударов погибла 50-летняя женщина, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Telegram-канал главы Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина.

"Россияне ударили по жилым домам в Днепровском районе Херсона. Из-за обстрела в собственной квартире погибла 50-летняя женщина. Мои соболезнования близким и родным погибшей" , - пишет Прокудин.

Также осколочные ранения получил 16-летний подросток. Парня госпитализировали в больницу.

Ситуация в Херсонской области

После освобождения правобережья Херсонской области часть региона находится под постоянными обстрелами оккупантов. Россияне атакуют гражданское население из тяжелого вооружения, артиллерии и авиации.

Как рассказывал Прокудин, за прошедшие сутки, 18 января, враг совершил 67 обстрелов, выпустив 413 снарядов из минометов, артиллерии, РСЗО, танков и БпЛА. По Херсону было выпущено 11 снарядов.

Террористы попали:

в жилые кварталы населённых пунктов области;

объекты критической инфраструктуры

В результате ударов три человека получили ранения.