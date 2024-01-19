Данилов прогнозирует взрывы социального недовольства в регионах России

В России нарастают протестные движения в регионах из-за национального фактора, усиленного экономическими трудностями на фоне войны против Украины. Это будет системно дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в стране-агрессоре и подрывать стабильность режима, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, сообщает его Facebook-страница.

По словам чиновника, в РФ "начался обратный отсчет времени, оставшегося у путинской группировки для реализации плана возобновления имперского доминирования на постсоветском пространстве".

"Но количество проблем, накопление которых происходило десятилетиями, было кратно ускорено и катализировано смертельным для Кремля решением начать войну против Украины" , - говорится в сообщении.

Данилов отметил, что у России образовались "глубинные линии разлома", и их становится все больше.

"От дефицита базовых продуктов до крушения коммунального хозяйства, от невозможности ротации власти до бетонирования карьерных лифтов, от игнорирования интересов национальных элит к силовому подавлению любых форм регионального протеста" , - рассказал он.

При этом секретарь СНБО отмечает, что из-за "московско-путинского диктата, уничтожения региональной идентичности", процесса насильственной русификации и пренебрежения к национальным республикам и меньшинствам "начнут, и уже начинают, взрываться социальным недовольством".

"У представителей национальностей Кавказа, Сибири, Татарстана, Дальнего Востока и Крайнего Севера крепнет убеждение в ненужности и бессмысленные для них развязанной Москвой войны против Украины, что Москва подходит к "нетитульным" нациям, как к расходному материалу, которых убивают на чужой для них войне" , - пишет Данилов.

Также он считает, что путинский режим в попытке предотвратить и опередить социальный взрыв "будет усиливать карательные меры, применять массовые репрессивные практики, а как доказательство своей властной способности будет добиваться серии "военных побед", являющейся сегодня необходимым условием ее выживания".

"Путин будет существовать, пока будет продолжаться война, которую он хотел бы вести бесконечно. Но время начинает играть против него, приближая его собственный персональный финал, который будет ужасным" , - резюмирует Данилов.

Протесты в России

Напомним, недавно в РФ прошла одна из самых крупных акций протеста с начала полномасштабного вторжения в Украину. Однако она не касалась войны, а митингующие вышли в защиту местного активиста, и состоялась в городе Баймак в республике Башкортостан 15 января.

Отметим, что в последний раз масштабные протесты в России были после того, как российский диктатор Владимир Путин объявил о так называемой частичной мобилизации в сентябре 2022 года.

Тогда акции протеста прошли в разных регионах РФ. В частности, в Дагестане митинги дошли к столице республики Махачкалы и сопровождались массовыми арестами.