Открыто производство из-за препятствования работе журналиста Николова

Прокуратура начала уголовное производство по факту препятствования работе журналиста-расследователя Юрия Николова после того, как в его дом ломились неизвестные с угрозами, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Дословно: дом в Дарницком районе, в котором проживает спецкорреспондент одного из изданий. Находясь на межквартирной ходовой площадке возле квартиры журналиста, они совершали противоправные действия.

Сейчас правоохранительные органы принимают меры, направленные на установление причастных лиц".

Дарницкая окружная прокуратура города начала уголовное производство по факту воздействия на журналиста с целью препятствования выполнению им профессиональных обязанностей и преследования последнего в связи с его профессиональной деятельностью (ч. 2 ст. 171 УК Украины).

Прокуратура не называет фамилию, однако из контекста понятно, что речь идет о Николове.

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