Разведка Эстонии объяснила успехи российских войск южнее Марьинки

Разведывательный центр Сил обороны Эстонии считает, что российские вооруженные силы достигают определенных успехов при атаках украинских позиций с флангов, тогда как во время прямых атак они несут большие потери, сообщает Европейская правда.

Об этом на брифинге 19 января сказал руководитель центра полковник Антс Кивисельг, сообщает ERR.

По словам Кивисельга, боевые действия ведутся по всей линии фронта. На Луганском направлении несколько российских ударных подразделений понесли большие потери из-за дезертирства, но Украина ожидает большую волну атак с конца января-начала февраля, когда промерзнет почва.

Как считает представитель разведки Эстонии, концентрация российских сил в одном месте означает, что такой атакующей активности на других направлениях ожидать нельзя, потому что для этого у России просто не хватает сил.

На Донецком направлении российские войска пытаются перекрыть пути снабжения украинцев в Авдеевке. Россияне пытались нанести удары по украинской бронетехнике, но безуспешно, сказал Кивисельг.

Он добавил, что к югу от Марьинки российские войска достигли определенных успехов, поскольку уклонились от прямых штурмов, где потери очень велики, и вместо этого атаковали с флангов.

"Это требует, чтобы подразделения были хорошо обучены и управляемы. К счастью, таких подразделений в России немного, это один из немногих случаев", – добавил глава разведцентра Сил обороны Эстонии.

На южном направлении российские войска продолжают атаковать Херсонскую область, но активность обстрелов снизилась. Это, сказал Кивисельг, связано с тем, что морская пехота и десантные войска РФ, которые там в основном воюют, не хотят идти в лобовую атаку.

В конце концов, на восточном берегу Днепра на Херсонщине созданные Украиной плацдармы до сих пор держатся, хотя российские войска продолжают их атаковать. Однако замерзание Днепра означает, что и у украинцев, и у россиян есть проблемы с поставками там войск, отметил представитель разведки Эстонии.

Ранее на этой неделе Минобороны Великобритании оценило российские попытки окружить Авдеевку и прогнозирует, что успехи оккупантов в этом районе маловероятны в ближайшее время.