Кабмин выделил рекордную сумму на строительство оборонных сооружений

Правительство Украины 19 января выделило рекордные 17,5 миллиарда гривен на строительство инженерно-технических и фортификационных сооружений, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении премьер-министра Дениса Шмыгаля в Telegram.

"Продолжаем постоянно усиливать нашу обороноспособность. Сегодня выделяем рекордную сумму на обустройство оборонительных рубежей" , — говорится в заявлении.

По его словам, речь идет о 17,5 млрд гривен, которые направят на строительство инженерно-технических и фортификационных сооружений, соответствующее оборудование и систему невзрывных заграждений.