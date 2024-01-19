Кабмин выделил рекордную сумму на строительство оборонных сооружений
Правительство Украины 19 января выделило рекордные 17,5 миллиарда гривен на строительство инженерно-технических и фортификационных сооружений, сообщает Деловая столица.
Об этом говорится в сообщении премьер-министра Дениса Шмыгаля в Telegram.
"Продолжаем постоянно усиливать нашу обороноспособность. Сегодня выделяем рекордную сумму на обустройство оборонительных рубежей", — говорится в заявлении.
По его словам, речь идет о 17,5 млрд гривен, которые направят на строительство инженерно-технических и фортификационных сооружений, соответствующее оборудование и систему невзрывных заграждений.
"Средства выделяем профильным ведомствам и областным государственным администрациям", — добавил Шмыгаль.