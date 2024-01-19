Страны Балтии создадут совместную зону обороны на границе с Россией и Беларусью

Министры обороны Эстонии, Латвии и Литвы по итогам встречи в Риге 18-19 января одобрили создание совместной балтийской зоны обороны на восточной границе, где страны граничат с Россией и Беларусью, сообщает Европейская правда.

Об этом объявило Министерство обороны Эстонии.

Соглашение, которое подписали Ханно Певкур, Андрис Спрудс и Арвидас Анушаускас, предусматривает создание в ближайшие годы на границах трех стран Балтии зоны обороны, состоящей из различных оборонительных сооружений, целью которых является сдерживание и, при необходимости, защита от военной угрозы.

Концепция оборонительных сооружений основывается на решении Мадридского саммита НАТО о том, что союзники должны быть защищены с первого метра их территории, и утвержденных новых планов региональной обороны.

В Минобороны Эстонии добавили, что сооружения будут размещаться рассредоточено "с учетом результатов анализа противника и окружения, а также боевого плана подразделений сил обороны" страны. В мирное время там не будут размещаться взрывные устройства, колючая проволока и другие подвижные средства сдерживания.

"Война России в Украине показала, что кроме техники, боеприпасов и живой силы, нам также нужны объекты физической защиты на границе, чтобы защитить Эстонию с первого метра. Мы делаем это для того, чтобы народ Эстонии чувствовал себя в безопасности, но если возникнет малейший риск, мы скорее будем готовы к различному развитию событий", – прокомментировал Певкур.

Кроме того, министры обороны трех стран Балтии подписали декларацию о намерениях совместного использования реактивных систем залпового огня HIMARS, обсудили вопросы поддержки Украины, развития военного потенциала и будущего Вашингтонского саммита НАТО.

Об укреплении границы стран Балтии с восточными соседями стало известно на фоне все более активных дискуссий о возможности нападения России на государства-члены НАТО. Министр обороны Германии Борис Писториус предупредил, что это может произойти через несколько лет.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас на этой неделе заявила, что у Европы есть три-пять лет, чтобы подготовиться к возможной военной угрозе России на восточном фланге Североатлантического альянса.