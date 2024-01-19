Польские фермеры анонсировали большой протест из-за импорта из Украины

Польские фермеры анонсировали на 24 января большой национальный протест в связи с ухудшением ситуации в отрасли и наплывом агроимпорта из Украины, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает профильное польское издание Rolnik info.

Заявления польских фермеров о выходе на улицы станут реальностью уже в ближайшую среду. Официальный срок подачи заявок истек 17 января, а сам протест продлится 24 января с 12 до 14 часов.

Тракторы выедут на польские дороги практически в большинстве воеводств. Только в Западнопоморском воеводстве анонсировано около 100 выездов. Тракторы появятся на районных и воеводских дорогах.

"От имени Правления Национального совета сельскохозяйственных палат я поддерживаю акцию протеста, объявленную аграрной организацией Solidarnośc 24 января 2024 года, и призываю фермеров присоединиться к совместно организованным акциям", – заявил Виктор Шмулевич, президент Национального совета сельскохозяйственных палат.

Трактористы выведут на улицы в рамках протеста против неконтролируемого наплыва украинской агропродовольственной продукции в Европейский Союз, а также против ухудшения ситуации в национальном сельском хозяйстве.

Воеводский союз фермеров, фермерских ассоциаций и сельскохозяйственных организаций объявил, что в акции протеста примут участие фермеры из следующих гмин: Бани, Пижице, Мыслибуж, Козелице, Липяны, Тщинско-Здруй, Пшелевице.

В интервью порталу wieści rolnicze.pl Адриан Вавжиняк, пресс-секретарь NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarnośc и председатель Нижнесилезской NSZZ RI Solidarnośc, объяснил постоянно растущий масштаб проблемы для польских фермеров.

"Мы все знаем, насколько сложной является ситуация для сельскохозяйственного производства в целом. Мы видим, что происходит сегодня, например, на закупочных станциях, которые сдерживаются и ждут решения Европейской комиссии... Однако ситуация гораздо шире – мы видим падение цен на молоко, падение прибыльности. Мы боремся за то, чтобы семейные фермы вообще могли функционировать. Мы не в состоянии конкурировать с Украиной, поэтому ждем, среди прочего, введения квот, которые были до войны. Украинское зерно должно идти туда, куда оно шло тогда – на азиатский или африканский рынки, но не в Европу", – пояснил он.

Ранее сообщалось, что по соглашению с правительством Польши перевозчики, которые блокируют три пункта пропуска на границе с Украиной, приостановят свой протест до 1 марта.

Томаш Борковский из Комитета защиты перевозчиков и работодателей транспорта ранее сообщал, что протест приостановят в среду с 13:00 по киевскому времени.

Напомним, фермеры из организации "Обманутое село" начали блокировать переход в Медыке с 23 ноября этого года. 24 декабря они заявили, что приостановят свою акцию протеста до начала января, а в случае выполнения их требований могут ее и не возобновить. Но 4 января блокада все же возобновилась.

Вечером 6 января было объявлено о подписании соглашения между министром сельского хозяйства Чеславом Секерским и представителями движения "Обманутое село", чтобы те приостановили блокирование пункта пропуска в Медыке.