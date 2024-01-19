Суд разрешил задержание Романа Гринкевича, которого объявили в розыск

Печерский районный суд Киева разрешил задержать сына львовского бизнесмена Игоря Гринкевича - Романа, которого ранее объявили в розыск, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

"19 января 2024 года Печерский районный суд города Киева удовлетворил ходатайство Офиса Генерального прокурора о предоставлении разрешения на задержание подозреваемого в уголовном производстве по поставке некачественной одежды для ВСУ".

Суд дал разрешение на задержание сына львовского бизнесмена Игоря Гринкевича - Романа.

Гринкевича младшего должны задержать "с целью его привода для участия в рассмотрении ходатайства о применении в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей".

Он является одним из фигурантов в уголовном производстве по поставке некачественной одежды для ВСУ на почти 1 млрд гривен.

В рамках производства сообщено о подозрении 5 лицам. Им инкриминируют создание преступной организации и участие в ней, а также мошенничество, совершенное в условиях военного положения в особо крупных размерах (ч.1, 2 ст. 255, ч. 5 ст. 190 УКУ). Остальные четверо участников преступной организации находятся под стражей.

18 января правоохранители объявили в розыск Романа Гринкевича. В ГБР сообщили, что сына львовского бизнесмена пока не нашли, однако подозрение в мошенничестве и участии в преступной группировке ему объявили.

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