Буданов: Украина продолжит проводить операции против оккупантов в Крыму

Начальник Главного управления разведки Минобороны генерал-лейтенант Кирилл Буданов заявил, что Украина продолжит проводить операции во временно оккупированном Крыму, чтобы разрушать российскую логистику, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил Буданов в комментарии Financial Times, ГУР.

"Наши подразделения (в прошлом году - ред.) неоднократно входили в Крым. Активные действия спецназовцев будут продолжаться и в дальнейшем".

Буданов заявил, что нужно продолжать давление на Россию, в частности в Крыму - атаковать с воздуха, использовать морские ударные беспилотники и проводить тайные спецоперации.

Как пояснил начальник ГУР, одним из приоритетов соответствующих миссий является разрушение логистики российской оккупационной армии на временно оккупированном полуострове.

Кроме того, по его словам, попытки россиян наступать на восточном фронте, которые продолжаются с осени 2023 года, пока не дали ни одного прорыва: "Последняя их попытка продолжается уже два месяца. Фактически, безрезультатно".

Также он сообщил, что численность потерь россиян на фронте под Авдеевкой в последние несколько недель значительно возросла.

Буданов выразил сомнение в способности Москвы покрывать потери своих войск и снарядов, даже при поддержке Северной Кореи.