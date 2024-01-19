Зеленский провел телефонный разговор с президентом ОАЭ: что обсудили

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом ОАЭ шейхом Мухаммадом бин Заидом Аль Нагаяном, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении украинского лидера в Telegram.

"Поблагодарил за поддержку украинского суверенитета и территориальной целостности и за содействие в обмене пленными. Возвращение людей домой — приоритет для Украины, поэтому рассчитываем на дальнейшую активную роль Эмиратов" , — заявил он.

Зеленский добавил, что Украина также благодарна за гуманитарную помощь.

"На прошлой неделе мы получили большую партию — более полутора тысяч — генераторов. В условиях российского воздушного террора такая помощь критическая" , — заявил он.

Кроме того, лидеры двух стран обсудили возможность долговременной финансовой поддержки со стороны ОАЭ, а также взаимодействие в реализации формулы мира. К тому же Зеленский рассказал о начале подготовки к Глобальному саммиту мира и пригласил ОАЭ присоединиться к процессу.

"Голос стран Залива для нас важен" , — подчеркнул Зеленский.

Напомним, в Давосе (Швейцария) на четвертой встрече советников по национальной безопасности и внешнеполитических советников лидеров стран представили пять пунктов Формулы мира.