Шмыгаль: Украина готова хранить в своих хранилищах до 10 млрд кубометров газа

Украина предлагает европейским компаниям хранить до 10 миллиардов кубометров газа в наших газохранилищах, сообщает Экономическая правда.

Об этом на заседании Кабинета министров сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

По словам премьера, украинские газовые хранилища помогают Европе предотвратить энергетический кризис и существенный рост цен на газ в отопительный сезон.

"Мы храним и хранили 2,5 млрд кубов газа от иностранных компаний. Наш амбициозный план – стать "газовым сейфом" Европы, и мы предлагаем европейским компаниям уже сейчас хранить до 10 млрд кубов в наших хранилищах" , – отметил Шмыгаль.

Напомним:

Европейские компании ускорили отбор природного газа из украинских хранилищ, поскольку спрос на отопление растет в зимние месяцы.