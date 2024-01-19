Шмыгаль: Украина готова хранить в своих хранилищах до 10 млрд кубометров газа
Украина предлагает европейским компаниям хранить до 10 миллиардов кубометров газа в наших газохранилищах, сообщает Экономическая правда.
Об этом на заседании Кабинета министров сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.
По словам премьера, украинские газовые хранилища помогают Европе предотвратить энергетический кризис и существенный рост цен на газ в отопительный сезон.
"Мы храним и хранили 2,5 млрд кубов газа от иностранных компаний. Наш амбициозный план – стать "газовым сейфом" Европы, и мы предлагаем европейским компаниям уже сейчас хранить до 10 млрд кубов в наших хранилищах", – отметил Шмыгаль.
Напомним:
Европейские компании ускорили отбор природного газа из украинских хранилищ, поскольку спрос на отопление растет в зимние месяцы.