В разведке США оценили, как сокращение финансирования скажется на поле боя в Украине

Представители американской разведки считают, что в краткосрочной перспективе сокращение финансирования США не окажет значительного влияния на боевые действия в Украине, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в материале CNN.

Россия пытается перегруппироваться, что дает Украине некоторое время, говорят люди, знакомые с оценками.

"Но в долгосрочной перспективе отсутствие американской помощи может позволить Москве восстановить импульс, увеличив поставки оружия и воспользовавшись поддержкой Ирана и Северной Кореи", – сказал один из собеседников CNN.

Американские чиновники также рассматривают влияние, которое может иметь прекращение американской поддержки на других союзников, в частности, послание о том, что США не имеют политической воли поддерживать союзников и партнеров в долгосрочной перспективе.

"Еще одно беспокойство вызывает то, что Европа, которая уже находится на дне бочки с поставками оружия и боеприпасов, следует примеру США и начинает отказываться от определенной помощи", – говорится в материале.

Отмечается, что прекращение американского финансирования Украины может ограничить способность Украины наносить удары на большие расстояния по оккупированному Россией Крыму и Черному морю – удары, которые поддерживаются западным оружием.

Как сообщило телеканалу лицо, знакомое с оценками американской разведки, если эта помощь прекратится, то, по мнению американских чиновников, Украина может потерять способность проводить некоторые из своих самых громких операций.

"Удары Украины по Черноморскому флоту России прошлой осенью, которые заставили Россию вывести много своих кораблей из Севастополя в оккупированном Крыму, рассматриваются как особенно эффективное использование предоставленных Западом ракет дальнего радиуса действия", – отмечается в материале.

Как сообщалось, Джо Байден в среду провел встречу с лидерами Конгресса США и руководителями профильных комитетов, на которой призвал быстрее разблокировать финансирование на дальнейшую помощь для Украины.

Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконелл говорит, что ожидает рассмотрения двухпартийного соглашения в Сенате по безопасности южной границы и финансирования для Украины на следующей неделе, а лидер демократов в Сенате Чак Шумер заявил, что "впервые оптимистичен" по поводу договоренности.

Напомним, в проекте предусмотрено более 60 млрд долларов на поддержку Украины, 14 млрд долларов для Израиля и такая же сумма – на меры по противодействию нелегальной миграции на южной границе.

В Белом доме ранее заявили, что у них уже нет денег для новой военной поддержки Украины до ее принятия Конгрессом США.