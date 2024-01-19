ОВА: Россияне обстреляли четыре пограничных громады Сумщины

В Сумской области россияне в течение дня обстреляли четыре громады – Хотинскую, Миропольскую, Краснопольскую и Белопольскую, всего зафиксировали 31 взрыв, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила Сумская ОВА.

"Ситуация на пограничные по состоянию на 21.00. В течение дня россияне совершили 9 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксирован 31 взрыв. Обстрелам подверглись Хотинская, Миропольская, Краснопольская, Белопольская громады".

Армия РФ била по Хотинской громаде, где зафиксированы 6 взрывов. По Миропольской общине россияне нанесли удар дроном-камикадзе.

В Краснопольской громаде зафиксирован сброс с БпЛА взрывных предметов (3 взрыва), еще 8 взрывов зафиксированы в результате артиллерийских обстрелов и два взрыва – из-за минометных обстрелов.

По Белопольской громаде, где зафиксировано 11 взрывов, россияне избивали из ствольной артиллерии и минометов.