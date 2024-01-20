Еврокомиссар: Страны ЕС смогут произвести 1,3 млн снарядов до конца года

Страны Евросоюза в 2024 году произведут от 1,3 до 1,4 млн снарядов, большинство из которых отправят Украине в качестве военной помощи, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон, сообщает RTBF.

"Мы продолжим наращивать наши производственные мощности, вероятно, до 1,3–1,4 млн штук к концу нынешнего года и продолжим значительным образом наращивать их в 2025 году" , - заявил Бретон на совместной пресс-конференции с премьер-министром Эстонии Каей Каллас в Таллине.

По его словам, страны Евросоюза в марте, или апреле 2024 года достигнут цели по производству 1 млн снарядов в год.

"Мы переживаем решающий момент для нашей коллективной безопасности в Европе, и в агрессивной войне, которую ведет РФ в Украине, Европа должна продолжать поддерживать Украину всеми своими средствами" , - добавил он.

Бретон также отметил, что большая часть из выпущенных в 2024 году снарядов будет отправлена в Украину, так как помощь воюющей стране является приоритетом.

Снаряды от ЕС для Украины

Напомним, в марте прошлого года министры обороны и иностранных дел ЕС согласовали план по совместной закупке боеприпасов для Украины. Он предусматривает предоставление ВСУ 1 млн снарядов в течение следующих 12 месяцев. В частности, речь шла о семи странах.

Однако уже в ноябре 2023 года ЕС проинформировал членов, что вряд ли сможет передать Украине обещанный 1 млн артснарядов. Этот план должен быть выполнен до марта 2024 года.

Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что государство все еще рассчитывает получить полный пакет артиллерийских снарядов и призвал давить на лидеров ЕС по этому вопросу.