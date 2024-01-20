ISW: Россия пытается представить учения НАТО как провокацию

По мнению экспертов Института изучения войны (ISW), Россия пытается и в дальнейшем представлять в информационном пространстве масштабные учения НАТО Steadfast Defender 2024 как провокационные, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает ISW.

Россия проводит информационную операцию, чтобы представить оборонные учения НАТО Steadfast Defender 2024, которые являются ответом на агрессию России против Украины и российские угрозы в адрес членов НАТО, как провокационные.

Учения НАТО Steadfast Defender 2024 начинаются на этой неделе и продлятся до мая 2024 г.

В отчете напоминают, что Министерство иностранных дел (МИД) России отреагировало на первоначальное объявление о проведении учений Steadfast Defender в сентябре 2023 года и ложно заявило, что учения НАТО имеют все более провокационный и агрессивный характер.

МИД России утверждал, что НАТО продолжает "демонстрацию силы" на "пороге России".

Ведомство также заявляло, что Россия регулярно предлагала НАТО инициативы по деэскалации, призывала НАТО отказаться от провокационных действий и перенесла российские военные учения вглубь страны.

Российские источники утверждали, что НАТО использует учения, чтобы "накрутить" и подстрекать страны Балтии готовиться к войне с Россией и характеризовали такие учения как "серию провокаций".

17 января Юлия Жданова, член российской делегации на 1066-м пленарном заседании Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе аналогично заявила, что учения НАТО на российских и белорусских границах "провоцируют игру на нервах" и "еще больше сжимают пружину эскалации".

Российский военный блогер, связанный с Кремлем, отверг комментарии Писториуса о возможном будущем нападении России на НАТО, утверждая, что европейские чиновники регулярно делают заявления о "концепции "российской угрозы"" и что мало кто из немцев на самом деле соглашается с этими заявлениями.

Он намекнул, что немецкое правительство пытается искусственно создать угрозу со стороны России, которой на самом деле не существует, платя экспертам за то, чтобы те "говорили правильные слова".

Аналитики отмечают: российская информационная операция, направленная на то, чтобы представить оборонительные действия НАТО в ответ на реальную российскую агрессию на восточном фланге Альянса как провокационные, имеет целью отвлечь внимание от недавней агрессивной российской риторики и поведения в отношении НАТО.

Российские официальные лица, включая президента России Владимира Путина, недавно угрожали Финляндии и всему альянсу НАТО.

ISW продолжает считать, что Путин вторгся в Украину в 2022 году не для того, чтобы защитить Россию от несуществующей угрозы со стороны НАТО, а скорее для того, чтобы ослабить и, в конце концов, уничтожить НАТО, и эту цель он преследует до сих пор.

Ключевые выводы ISW за 19 января: