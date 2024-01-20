Генштаб: На Авдеевском направлении защитники отбили более 30 атак врага

За минувшие сутки на фронте произошло 103 боевых столкновения, на Авдеевском направлении Силы обороны отбили 33 атаки врага, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит утренняя сводка Генштаба.

За прошедшие сутки произошло 103 боевых столкновения.

В общем враг нанес 1 ракетный и 23 авиационных удара, совершил 59 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Ночью российские оккупанты нанесли очередной авиационный удар, применив 7 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожено 4 вражеских БПЛА.

Авиационным ударам подверглись: Авдеевка, Орловка и Новомихайловка Донецкой области.

Под артиллерийским огнем оказались более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

В зоне ответственности ОСУВ "Север" на Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении украинскими защитниками отражено 12 атак врага в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Табаевка и Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении украинские воины отбили 10 атак оккупантов возле Тернов, Ямполовки, Верхнекаменского Донецкой области и еще 15 атак в районах Серебрянского лесничества, Белогоровки Луганской области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражено 4 атаки противника вблизи Ивановского, Андреевки и Клищеевки Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 14 атак захватчиков в районе Авдеевки и еще 19 атак южнее Тоненького, Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать врага возле Георгиевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где отражено 12 атак.

На Шахтерском направлении защитниками отражена атака врага южнее Золотой Нивы Донецкой области.

На Запорожском направлении украинские защитники отбили 3 атаки противника западнее Вербового Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают мероприятия по расширению плацдарма. За прошедшие сутки противник совершил 10 безуспешных штурмов позиций украинских войск.

В то же время за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 1 району сосредоточения личного состава противника.

Подразделения ракетных войск поразили 4 артиллерийских средства противника.