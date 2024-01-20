Силы обороны уничтожили еще 750 оккупатов и 4 танка врага
Потери врага в личном составе с начала войны достигли 375 270 бойцов, сообщает Деловая столица.
Об этом информируют в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.01.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 375 270 (+750) человек;
- танков ‒ 6 171 (+4) ед;
- боевых бронированных машин – 11 455 (+10) ед;
- артиллерийских систем – 8 868 (+14) ед;
- РСЗО – 967 (+1) ед;
- средства ПВО – 654 ед;
- самолетов – 331 ед;
- вертолетов – 324 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 6 934 (+5);
- крылатые ракеты – 1818;
- корабли /катера — 23 ед;
- подводные лодки — 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн – 11 848 (+17) ед;
- специальная техника – 1 389 (+5).
Данные уточняются.