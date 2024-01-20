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Силы обороны уничтожили еще 750 оккупатов и 4 танка врага

Силы обороны уничтожили еще 750 оккупатов и 4 танка врага
Фото: Facebook

Потери врага в личном составе с начала войны достигли 375 270 бойцов, сообщает Деловая столица.

Об этом информируют в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.01.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 375 270 (+750) человек;
  • танков ‒ 6 171 (+4) ед;
  • боевых бронированных машин – 11 455 (+10) ед;
  • артиллерийских систем – 8 868 (+14) ед;
  • РСЗО – 967 (+1) ед;
  • средства ПВО – 654 ед;
  • самолетов – 331 ед;
  • вертолетов – 324 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 6 934 (+5);
  • крылатые ракеты – 1818;
  • корабли /катера — 23 ед;
  • подводные лодки — 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 11 848 (+17) ед;
  • специальная техника – 1 389 (+5).

Данные уточняются.

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