Силы обороны уничтожили еще 750 оккупатов и 4 танка врага

Потери врага в личном составе с начала войны достигли 375 270 бойцов, сообщает Деловая столица.

Об этом информируют в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.01.24 ориентировочно составили:

личного состава – около 375 270 (+750) человек;

танков ‒ 6 171 (+4) ед;

боевых бронированных машин – 11 455 (+10) ед;

артиллерийских систем – 8 868 (+14) ед;

РСЗО – 967 (+1) ед;

средства ПВО – 654 ед;

самолетов – 331 ед;

вертолетов – 324 ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 6 934 (+5);

крылатые ракеты – 1818;

корабли /катера — 23 ед;

подводные лодки — 1 ед;

автомобильной техники и автоцистерн – 11 848 (+17) ед;

специальная техника – 1 389 (+5).

Данные уточняются.