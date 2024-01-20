Воздушные силы: Не сбитые ночью беспилотники не достигли целей

В ночь на 20 января 2024 года оккупанты атаковали 7-ю ударными БпЛА типа Shahed-136/131 - из них четыре сбиты силами ПВО, а остальные не достигли целей, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают Воздушные силы.

Военные уточнили, что ударные дроны были запущены оккупантами из района Приморско-Ахтарска в России, и отдельно ударили тремя зенитными управляемыми ракетами С-300 с ТОТ Луганской области по Донецкой области.

Противовоздушная оборона работала в пределах Одесской, Николаевской, Черкасской и Хмельницкой областей.

"Мобильными огневыми группами Сил обороны Украины уничтожено 4 вражеских БпЛА, остальные три - не достигли своих целей".

Предыстория: В ночь на 20 января российские захватчики атаковали Украину 7 "Шахедами", 4 из которых уничтожила ПВО, сообщили ранее в Генштабе.