Нидерланды передали пограничникам мобильный полевой госпиталь

В состав комплекса входят: операционный блок, палаты интенсивной терапии, рассчитанные на 36 коек, и модуль для персонала, сообщает Деловая столица.

Государственная пограничная служба провела тренировки по развертыванию еще одного полевого госпиталя, сообщает официальный вебсайт ГНСУ.

Вместе с тренировками проходят и процедуры передачи-приема оборудования и медицинских средств для их скорейшего учета и последующего использования по назначению.

В состав данного комплекса (Роль 2 Е (расширенная) входят операционный блок, палаты интенсивной терапии, рассчитанные на 36 коек и модуль для персонала. Главная особенность госпиталя – приспособление для работы при низких температурах.

За считанные дни этот госпиталь будет развернут на Востоке Украины, что позволит спасать жизнь нашим раненым бойцам.

Особенностью комплектации госпиталя является его приспособленность к использованию при низких температурах. Кондиционеры комплекса, в отличие от предыдущих моделей, обладают активным способом вентиляции.