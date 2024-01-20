ГПСУ: В Румынии разблокировали КПП "Порубное" на границе с Украиной

Румынские протестующие полностью разблокировали движение грузовиков со стороны Румынии возле пункта пропуска "Порубное", сообщает Европейская правда.

Об этом проинформировала на своих страницах Государственная пограничная служба Украины.

"Оформление всех категорий транспортных средств как на въезд, так и на выезд из Украины осуществляется в установленном порядке", – говорится в сообщении.

Для грузовиков продолжает действовать электронная очередь, отмечает ведомство.

Накануне румынские протестующие, которые блокировали движение грузовиков со стороны Румынии возле КПП "Красноильск", приостановили акцию и движение восстановлено в обычном режиме.

Перед этим румынские СМИ сообщали, что правительство представило первый пакет мер для помощи фермерам и дальнобойщикам, которые устроили протесты по всей стране, в том числе блокировали несколько пунктов пересечения границы с Украиной.

В то же время Еврокомиссия готовится на следующей неделе предложить торговые меры в отношении Украины после того, как Болгария, Польша, Румыния, Словакия и Венгрия в совместном письме к ЕК потребовали введения импортных пошлин на украинское зерно из-за якобы недобросовестной конкуренции.