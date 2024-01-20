Подоляк заявил, что Украина не будет вести переговоры с Россией

Украина не будет вести переговоры с Россией. Российский диктатор Владимир Путин хочет завоевать не только Украину, но и другие постсоветские территории, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в интервью Bild.

Подоляк отверг возможность мирных переговоров Украины с Россией.

"Война будет длиться, по представлениям Путина, пока он не завоюет всю территорию Украины, пока не достигнет господства в Европе, пока не завоюет другие постсоветские территории. Человек не пойдет на большую войну, разрушив свою репутацию и отношения, если хочет довольствоваться малым. Это нонсенс", - сказал он.

Также советник руководителя Офиса президенту призвал к продолжению поставок оружия. По его словам, проблема заключается в неравномерности, поставки должны быть сбалансированными.

Кроме того, Подоляк призвал усиливать Украину высокотехнологичным оружием. Он добавил, что линия фронта составляет 1300 км, а боевые действия ведутся на 600-800 км. Подоляк подчеркнул, что Россия за год войны не совершила существенного прогресса.

Переговоры Украины и РФ

Следует отметить, что Украина и Россия проводили несколько раундов переговоров в начале полномасштабного вторжения. Сейчас украинские власти заявляют, что Украина не вернется за стол переговоров, пока Москва не выведет свои войска.

Ранее американский телеканал NBC News со ссылкой на американских и европейских чиновников заявил, что США и ЕС начали непублично обсуждать с Украиной вопрос о возможных мирных переговорах с Россией. По данным СМИ, эти разговоры включали в себя вопрос, от чего Украине, возможно, придется отказаться в обмен на мир.

Президент Владимир Зеленский опроверг заявления СМИ. Он подчеркнул, что на Украину в вопросе переговоров никто не давит.