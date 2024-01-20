Адмирал НАТО предостерегает европейцев на случай войны с Россией

Европейцам нужно запастись фонариками, водой и радиостанциями на случай войны с Россией, рекомендует адмирал НАТО Роб Бауэр, сообщает Деловая столица.

Об этом Бауэр сказал во время пресс-конференции после двухдневного заседания военного комитета НАТО в его штаб-квартире в Брюсселе.

"Нужно иметь воду в доме, радио на батарейках и фонарик на батарейках. Чтобы вы выдержали первые 36 часов. Я не говорю, что завтра все пойдет не так, но хорошо отдавать себе отчет, что это не установленный факт, что мы живем в мире. И поэтому мы (силы НАТО) готовимся к конфликту с Россией. Но дискуссия гораздо шире. Это тоже промышленная база, а также люди, которые должны понимать, что они играют определенную роль" , — говорит адмирал.

Трое военачальников, участвовавших во встрече с прессой, намекнули, что НАТО готовится к возможной войне на европейской земле.

"В течение десятилетий у нас было мнение, что у нас есть профессиональные армии, и они решают ситуацию безопасности в Афганистане или Ираке. Для новой войны такой профессиональной армии недостаточно" , — считает Бауэр.

По его словам, нужно еще раз подумать о таких системах, как срочная служба или призыв резервистов.

На следующей неделе НАТО займет самые большие учения за последние десятилетия. В операции примут участие около 90 000 военных всех 31 союзников, а также Швеции. Операция продлится до мая.