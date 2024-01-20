"Укрпочта" продлила программу обмена ламп накаливания на LED-лампы. В настоящее время в отделениях доступно около 7 млн светодиодов, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрпочты".

Введенная правительством программа продолжает действовать как для физических, так и для юридических лиц.

Особые условия также продолжают действовать и для пенсионеров, которые уже ранее пользовались программой. Сейчас они снова могут получить дополнительно до 5 LED-ламп. Для этого необходимо:

предъявить пенсионное удостоверение;

паспорт;

РНОКПП.

Другие также могут получить до 5 светодиодных ламп в:

в областных центрах;

в городских и сельских отделениях "Укрпочты" по всей стране.

"Кроме того, программа в дальнейшем открыта и для юридических лиц, таких как: медицинские учреждения, школы, детские сады, поликлиники и ОСМД, которые имеют возможность получить LED-лампы, подав соответствующее заявление на портале "Дія" , - пишет пресс-служба.

В отделениях, где наблюдается самый высокий спрос, запасы LED-ламп будут пополнять пока лампочки будут в наличии.

Программа обмена

В Украине с января 2023 года каждому жителю предоставили возможность обменять 5 ламп накаливания на LED-лампы. Программа была введена для экономии электроэнергии на фоне неизменных ударов РФ по энергетической инфраструктуре.

В конце 2023 года пенсионеры получили возможность получить еще пять лам. Их начали издавать с 5 декабря во всех сельских отделениях "Укрпочты".

Также пенсионерам не нужно иметь сразу старые лампы для обмена. Вместо этого они могут принести их в отделение "Укрпочты" в течение месяца с момента получения пяти LED-ламп.