Лукашенко заявил, что Беларусь получила от России ЗРК "Искандер"

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск получил от РФ зенитно-ракетные комплексы "Искандер", сообщает Европейская правда.

Его слова приводит РИА Новости.

"Мы у россиян, за их деньги, – правда, мы платим им по другим счетам, – получили такие комплексы, как "Искандер". Особо опасное оружие... Я подписал указ, как применять это оружие. Его можно применить только с согласия президента", – заявил Лукашенко.

По его словам, "надо сказать спасибо россиянам", поскольку те "здорово помогли в прошлом году".

"Я даже не говорю тут о ядерном оружии, которое всех поставило на место... Как только в Беларуси появилось ядерное оружие, все крылья опустили. И соседи, ошалевшие наши, и другие", – добавил диктатор.

"Хотя не дай Бог не только мне, но и новому поколению политиков думать о применении этого ядерного оружия. Это страшное оружие", – резюмировал Лукашенко.

Ранее министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил во вторник, что страна выдвинет новую военную доктрину, которая впервые предусматривает использование ядерного оружия.

Напомним, 25 мая министры обороны России и Беларуси подписали документы о размещении тактического ядерного оружия на белорусской территории. В следующем месяце президент РФ Владимир Путин заявил, что часть ядерного оружия РФ уже находится в Беларуси.

А в конце июня самопровозглашенный белорусский президент Александр Лукашенко поручил разработать "алгоритм применения" ядерного оружия, которое дислоцирует Россия.