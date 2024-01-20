Оккупанты пытаются прокладывать новые маршруты для ракетных атак – Братчук

Оккупанты пытаются прокладывать новые маршруты для ракетных атак на юге Украины, сообщает Деловая столица.

Об этом в телеэфире рассказал спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

"Одесская, Николаевская, Запорожская, Херсонская области регулярно подвергаются обстрелам со стороны российской армии. Враг прежде всего пытается избивать по объектам критической инфраструктуры. И, проводя разведку, пытается находить те объекты, которые, по его мнению, работают на украинскую оборонную промышленность или связана с военной инфраструктурой" , — сказал Сергей Братчук.

По словам военного, нанося удары дронами и ракетами, российские оккупанты пытаются запугать мирное население.

"Враг бьет по жилым районам, плотной городской застройке, например, в Одесской области. Они пытаются давить на население, пытаются каким-то образом вызвать для нас непонятную реакцию. Хотя реакция тех же одесситов однозначна: врагу никто ничего не простит и не забудет" , – акцентирует спикер.

По словам Братчука, прошла ночь как на юге, так и в целом по стране прошла относительно спокойно. Россияне запустили семь дронов типа "Шахед", четыре из которых уничтожили Силы обороны.

"Российские войска, запуская БпЛА, пытаются проводить разведку, прощупать систему ПВО Украины — то есть снова прокладывать новые маршруты, которые, по всей вероятности, будут использовать для возможного ракетного удара в дальнейшем. Ракетная опасность сохраняется на высоком уровне" , — подчеркнул он.

По словам Братчука, враг также пытается не только проводить разведку, но и максимально наносить удары по позициям украинских Вооруженных сил. А на южные мирные области запускают беспилотники морскими путями.

"Думаю, что они это делают для того, чтобы над морской гладью "Шахеды" были практически незаметны. И можно только на акустику реагировать, на тот звук, который они издают. Что соответственно сокращает время на его поражение. Но я уверен, что врагу пока ничего не удается, потому что в большинстве своем все "Шахеды" сегодня сбиваются. А какие-то даже не долетают до тех целей, которые оккупанты для себя определили" , — отметил спикер.

Он также подчеркнул, что, кроме успешной работы в борьбе с дронами, украинские военные наносят удары на опережение, в том числе по военным аэродромам РФ.