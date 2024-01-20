Залужный не поддерживает разделение Воздухофлотского проспекта на две части
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не поддерживает разделение Воздухофлотского проспекта на две части, сообщает Украинская правда.
Об этом говорит ответ Залужного на запрос нардепа Романа Лозинского, предоставленный УП; петиция на сайте Киевсовета.
Лозинский объяснил, что обратился к Залужному, поскольку часть депутатов Киевсовета была готова голосовать за название "проспект Воздушных сил" только при условии разделения проспекта на два - проспект Европейского союза и проспект Воздушных сил.
Залужный, в свою очередь, заверил, что последовательно поддерживает идею переименования Воздухофлотского в проспект Воздушных Сил - без разделения проспекта на две части.
"С целью установления исторической и социальной справедливости, празднования боевых заслуг, мужества, отваги и героизма личного состава Воздушных сил, подтверждаю неизменность своей позиции по переименованию Воздухофлотского проспекта в Киеве на проспект Воздушных сил без разделения проспекта на две части.
Указанная позиция направлена в Киевский городской совет".
Между тем петиция историка Александра Алферова о недопустимости разделения Воздухофлотского проспекта на два и поддержку варианта проспекта Воздушных сил за неделю собрала более 5500 подписей из 6000 необходимых.
Напомним: 90% опрошенных киевлян поддержали переименование проспекта Воздухофлотский и проспект Воздушных сил.