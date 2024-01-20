Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не поддерживает разделение Воздухофлотского проспекта на две части, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит ответ Залужного на запрос нардепа Романа Лозинского, предоставленный УП; петиция﻿ на сайте Киевсовета.

Лозинский объяснил, что обратился к Залужному, поскольку часть депутатов Киевсовета была готова голосовать за название "проспект Воздушных сил" только при условии разделения проспекта на два - проспект Европейского союза и проспект Воздушных сил.

Залужный, в свою очередь, заверил, что последовательно поддерживает идею переименования Воздухофлотского в проспект Воздушных Сил - без разделения проспекта на две части.

"С целью установления исторической и социальной справедливости, празднования боевых заслуг, мужества, отваги и героизма личного состава Воздушных сил, подтверждаю неизменность своей позиции по переименованию Воздухофлотского проспекта в Киеве на проспект Воздушных сил без разделения проспекта на две части.

Указанная позиция направлена в Киевский городской совет".

Между тем петиция историка Александра Алферова о недопустимости разделения Воздухофлотского проспекта на два и поддержку варианта проспекта Воздушных сил за неделю собрала более 5500 подписей из 6000 необходимых.

Напомним: 90% опрошенных киевлян поддержали переименование проспекта Воздухофлотский и проспект Воздушных сил.