США, Египет и Катар предложили план для мира в Газе – WSJ

Соединенные Штаты, Египет и Катар предложили новый мирный план для Ближнего Востока, который начнется с освобождения заложников и в конечном итоге приведет к выводу израильских войск и прекращению войны в Секторе Газа. Об этом сообщает The Wall Street Journal, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

Ни одна из сторон конфликта не согласилась на условия нового предложения, которое включает шаги, противоречащие заявленным позициям Израиля и ХАМАС.

Люди, осведомленные о переговорах, сказали, что Израиль и ХАМАС, по крайней мере, снова готовы к обсуждению после нескольких недель застоя после окончания последнего прекращения огня 30 ноября. По словам собеседников, в ближайшие дни переговоры продолжатся в Каире.

"Готовность двух сторон обсуждать рамочную программу стала позитивным шагом. Посредники сейчас работают над устранением разрыва" , - сказал один из собеседников, информированный о ходе переговоров.

Новое предложение, поддержанное Вашингтоном, Каиром и Дохой, представляет собой новый подход к разрядке конфликта - цель состоит в том, чтобы сделать освобождение израильских заложников, похищенных ХАМАС, частью всеобъемлющей сделки, которая могла бы привести к прекращению боевых действий.