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Курс валют НБУ на 22 января

Курс валют НБУ на 22 января

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 22 января 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 21 января, упал на 18 коп до 37.53 за 1 доллар.

Евро подешевел на 17 коп до 40.84 за 1 евро.

Курс рубля достиг уровня 4.25 за 10 рублей.

Фунт стерлингов подешевел на 24 коп до 47.58 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка понизился до уровня 43.18 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого достиг уровня 9.36 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 37.526800 --0.183
EUR Евро 40.840400 --0.174
RUB Рубль 0.425300 +0.002
GBP Фунт стерлингов 47.580200 --0.235
CHF Швейцарский франк 43.183900 --0.33
PLN Польский злотый 9.360600 +0.032

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