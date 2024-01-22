Курс валют НБУ на 22 января
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 22 января 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 21 января, упал на 18 коп до 37.53 за 1 доллар.
Евро подешевел на 17 коп до 40.84 за 1 евро.
Курс рубля достиг уровня 4.25 за 10 рублей.
Фунт стерлингов подешевел на 24 коп до 47.58 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка понизился до уровня 43.18 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого достиг уровня 9.36 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|37.526800
|EUR
|Евро
|40.840400
|RUB
|Рубль
|0.425300
|GBP
|Фунт стерлингов
|47.580200
|CHF
|Швейцарский франк
|43.183900
|PLN
|Польский злотый
|9.360600