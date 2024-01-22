Курс валют НБУ на 22 января

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 22 января 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 21 января, упал на 18 коп до 37.53 за 1 доллар.

Евро подешевел на 17 коп до 40.84 за 1 евро.

Курс рубля достиг уровня 4.25 за 10 рублей.

Фунт стерлингов подешевел на 24 коп до 47.58 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка понизился до уровня 43.18 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого достиг уровня 9.36 за 1 польский злотый.