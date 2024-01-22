ПВО ночью сбила все выпущенные "Шахеды" – Воздушные силы
В ночь на 22 января силы противовоздушной обороны уничтожили все 8 беспилотников типа Shahed, которые оккупанты запустили по Украине.
Об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.
Россияне запускали "Шахеды" из района Приморско-Ахтарск (РФ).
"Все восемь "шахедов" уничтожены зенитными ракетными подразделениями и мобильными огневыми группами Воздушных Сил и других составляющих Сил обороны Украины в пределах Николаевской, Херсонской, Днепропетровской и Кировоградской областей", – говорится в сообщении.