Борт главы МИД РФ Сергея Лаврова преодолел расстояние от Москвы до США по северному пути в облет недружественных стран за 12 часов 45 минут. Об этом пишет российское пропагандистское агентство ТАСС, сообщает Украинская правда.

Никаких непредвиденных обстоятельств во время перелета не возникало.

Лавров в Нью-Йорке примет участие в заседаниях Совета безопасности ООН по Ближнему Востоку и Украине.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что Лавров посетит Нью-Йорк в период с 22 по 24 января для очного участия в дебатах СБ ООН по Ближнему Востоку и заседания по Украине. Ожидается также несколько двусторонних встреч.