ISW: Российская ПВО в Ленинградской области не приспособлена к украинским ударам

21 января российский инсайдерский источник заявил, что российская противовоздушная оборона прикрывает Ленинградскую область плохо. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), сообщает Украинская правда.

Военные аналитики со ссылкой на источник сообщают, что российская противовоздушная оборона в Ленинградской области, вероятно, не готова защищаться от ударов с юга.

Российские системы противовоздушной обороны в Ленинградской области, скорее всего, расположены для защиты от ударов с северо-запада и запада, поскольку Россия исторически создавала свою ПВО в этом районе для защиты от гипотетических атак НАТО.

Российские военные сейчас реформируют Ленинградский военный округ (ЛВО) с намерением подготовиться к потенциальной войне против НАТО и, возможно, размещают военные средства таким образом, чтобы расположить их вдоль границы с членами НАТО.

Украинские удары в Ленинградской области могут заставить российские силы перераспределять системы противовоздушной обороны малой дальности вдоль ожидаемых маршрутов полета украинских беспилотников, чтобы защитить потенциальные цели стратегического значения.

Российские войска, использующие системы ПВО малого радиуса действия, такие как "Панцирь", могут быть не в состоянии охватить все важные потенциальные цели в Ленинградской области без привлечения дополнительных систем в этот район, а продолжение украинских ударов в глубоких тылах России может усилить давление на российскую ПВО в целом.

Ключевые выводы ISW за 21 января:

Украинские силы провели успешные удары с беспилотников по целям в Ленинградской и Тульской областях.

В конце декабря 2023 года власти Молдовы обвинили российских миротворцев в Приднестровье в многочисленных нарушениях, в том числе в ненадлежащем использовании беспилотников во время проведения учений, что повлекло информационную атаку со стороны прокремлевского рупора.

Россия, вероятно, интенсифицирует отношения с Северной Кореей в рамках усилий, направленных на закупку большего количества артиллерийских боеприпасов за рубежом на фоне дефицита российских боеприпасов.

Российские войска продвинулись вперед под Авдеевкой на фоне позиционных боев по всему фронту.

Российское оппозиционное издание Mobilization News сообщило 21 января, что российские военные командиры жестоко обращаются с солдатами на полигоне в Волгоградской области.

Субъекты РФ продолжают развивать меценатские сети в оккупированной Украине.

Напомним, завод "Новатэк", находящийся на побережье Балтийского моря прекратил операции после атаки украинских беспилотников. В ночь на 21 января морской терминал в российском Усть-Луге Ленинградской области - атаковали беспилотники. Это спецоперация Службы безопасности Украины.