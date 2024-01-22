РФ за сутки потеряла более 800 военных и 21 артсистему – Генштаб

За минувшие сутки Россия потеряла в войне против Украины около 830 военных, 11 танков, 21 артиллерийскую систему, 25 беспилотников и другую военную технику.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.01.24 ориентировочно составили: