РФ за сутки потеряла более 800 военных и 21 артсистему – Генштаб
За минувшие сутки Россия потеряла в войне против Украины около 830 военных, 11 танков, 21 артиллерийскую систему, 25 беспилотников и другую военную технику.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.01.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 376 860 (+830) человек,
- танков − 6 192 (+11) ед,
- боевых бронированных машин − 11 489 (+23) ед,
- артиллерийских систем - 8 896 (+21) ед,
- РСЗО − 968 (+0) ед,
- средств ПВО − 657 (+2) ед,
- самолетов − 331 (+0) ед,
- вертолетов − 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 6 961 (+25) ед,
- крылатых ракет − 1 819 (+1) ед,
- кораблей/катеров − 23 (+0) ед,
- подлодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 11 891 (+29) ед,
- специальной техники – 1 397 (+5) ед.