Close button

РФ за сутки потеряла более 800 военных и 21 артсистему – Генштаб

РФ за сутки потеряла более 800 военных и 21 артсистему – Генштаб
Фото: Facebook

За минувшие сутки Россия потеряла в войне против Украины около 830 военных, 11 танков, 21 артиллерийскую систему, 25 беспилотников и другую военную технику.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.01.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 376 860 (+830) человек,
  • танков − 6 192 (+11) ед,
  • боевых бронированных машин − 11 489 (+23) ед,
  • артиллерийских систем - 8 896 (+21) ед,
  • РСЗО − 968 (+0) ед,
  • средств ПВО − 657 (+2) ед,
  • самолетов − 331 (+0) ед,
  • вертолетов − 324 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 6 961 (+25) ед,
  • крылатых ракет − 1 819 (+1) ед,
  • кораблей/катеров − 23 (+0) ед,
  • подлодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 11 891 (+29) ед,
  • специальной техники – 1 397 (+5) ед.

Новости

Популярные темы форума

analytics