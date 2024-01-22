Россия представляет угрозу для США и Европы, нужно действовать – Прицкер

Специальный представитель США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер сказала, что агрессивная война России представляет угрозу не только для Украины, но и для Соединенных Штатов и Европы, а также экономической безопасности, идей свободы и демократии, которые держат мир вместе. Об этом говорится в статье Прицкер для издания The Hill, сообщает Украинская правда.

По ее словам, война Путина направлена на восстановление диктаторской, коррумпированной империи в сердце Европы, которая стремится подорвать как НАТО, так и Европейский Союз.

Прицкер также отметила, что с помощью Америки, вместе с более 50 союзниками и партнерами по всему миру, отважные воины Украины выдержали натиск РФ, вернули себе более 50 процентов территории и значительно ухудшили военный потенциал Москвы.

По словам спецпредставителя, поддержка от США "вооружила украинцев для защиты своей земли и Европы, одновременно модернизируя оборонно-промышленную базу Штатов, делая их более подготовленными к любым событиям".

Чиновница убеждена, что американская экономическая поддержка была такой же важной, как и помощь в области безопасности.

По ее словам, "экономическая устойчивость является основным принципом военных усилий Украины, а безопасность и экономика образуют двойную спираль, переплетенную в усилиях победить Россию на поле боя".

При этом спецпредставительница указала, что пакет по безопасности и экономический пакет США составляют "ядро поддержки Украины": "Если мы будем действовать сейчас, этот пакет даст сигнал друзьям и врагам об американском лидерстве, силе и решимости, когда дело касается победы Украины и ее будущего как свободного, независимого, демократического, экономически процветающего государства, интегрированного в ЕС и НАТО".