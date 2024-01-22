Зеленский внесет в парламент законопроект о множественном гражданстве

Президент Владимир Зеленский сообщил, что 22 января внесет в парламент проект закона о введении в Украине множественного гражданства, сообщает Украинская правда.

Об этом он сказал во время обращения по случаю Дня Соборности.

"Сегодня я вношу в Верховную Раду Украины ключевой законопроект, который позволит принять комплексные изменения в законодательство и ввести институт множественного гражданства.