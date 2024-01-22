Зеленский обратился к украинцам по случаю Дня Соборности

Президент Владимир Зеленский 22 января поздравил граждан с Днем Соборности Украины, пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.

"Когда все украинцы держатся за руки, они не поднимут их вверх, чтобы сдаться. Боремся все. И сегодня это касается не только обоих берегов Днепра. Сегодня соборность украинцев охватывает оба полушария Земли, в каждом уголке которого 24 февраля прозвучало: я - украинец" , - сказал Зеленский.

Президент отметил, что слова "я - украинец" имеют особое значение.