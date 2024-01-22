В Киев приехал премьер Польши: встретится с Зеленским и Шмыгалем

Новый премьер-министр Польши Дональд Туск прибыл в Киев с первым визитом на этом посту.﻿ Фото Туска на киевском вокзале опубликовали в официальном Twitter канцелярии премьера, сообщает Европейская правда.

Польское RMF24 отмечает, что программа визита включает встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьером Денисом Шмыгалем.

Визит Туска в украинскую столицу "в ближайшие дни" ожидался уже некоторое время, в частности, это было темой беседы Зеленского и президента Польши Анджея Дуды на полях Всемирного экономического форума в Давосе. Возможную дату не раскрывали из соображений безопасности.

Еще раньше в январе Туск говорил, что и для него, и для президента Польши ситуация в Украине и на фронте остается "темой номер один" с точки зрения безопасности Польши, а также важно обсудить ряд других вопросов, в том числе ситуацию с протестом польских перевозчиков.