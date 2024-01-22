Ситуация в энергетике: без обесточений, местами приостановлено распределение газа

В Украине нет обесточений потребителей из-за неблагоприятных погодных условий, в то же время есть проблемы с распределением газа.﻿ Об этом заявили в министерстве энергетики Украины, сообщает Экономическая правда.

"В результате аварийных ситуаций и технологических нарушений, произошедших в газовых сетях, распределение газа временно прекращено более 400 потребителям в 4 областях" , - говорится в сообщении.

Так, в Днепропетровской области в Новомосковском районе по технологическим причинам отключен от системы газоснабжения 71 частный дом.

В Житомире в результате попадания воды в систему газоснабжения прекращено газоснабжение 16 абонентам. Причина устанавливается.

В Харьковской области (Изюмский район) аварийно приостановлено распределение газа 182 абонентам.

На Закарпатье (Тячевский район) в результате выхода из строя газорегулирующего оборудования прекращено газоснабжение 140 абонентам.

В результате боевых действий от газовых сетей отключены 77 потребителей в Донецкой области и один потребитель в Днепропетровской.