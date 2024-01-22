ISW: РФ активизирует отношения с КНДР, чтобы получить больше артснарядов

Россия активизирует отношения с Северной Кореей, чтобы закупить больше артиллерийских боеприпасов из-за рубежа на фоне дефицита боеприпасов в России. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), сообщает Украинская правда.

Военные аналитики считают, что запланированный визит президента России Владимира Путина в Северную Корею "в ближайшие сроки" и углубление российско-северокорейских отношений, является частью попыток России закупать боеприпасы из-за рубежа.

ISW приводит слова начальника ГУР Украины Кирилла Буданова, который в интервью 21 января заявил, что Северная Корея предоставила "значительное количество артиллерийских боеприпасов", что позволило России "немного выдохнуть". Буданов предположил, что российские силы без боеприпасов, предоставленных Северной Кореей, скорее всего, испытывали бы значительную нехватку артиллерийских боеприпасов.

Заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий заявил, что с сентября по ноябрь 2023 года Северная Корея поставила в Россию один миллион артиллерийских боеприпасов, а российский оборонно-промышленный комплекс может изготовить всего два миллиона 122-мм и 152-мм снарядов ежегодно, что привело к дефициту 500 000 снарядов в 2023 году и, вероятно, приведет к подобному дефициту в 2024 году.