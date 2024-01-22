В ЕС планируют разрешить ограничение импорта агропродукции из Украины

Еврокомиссия на этой неделе представит изменения в торговое законодательство ЕС, которые позволят вводить ограничения на импорт украинской сельскохозяйственной продукции в соседние с Украиной страны. Об этом заявил в комментарии Financial Times еврокомиссар по вопросам торговли Валдис Домбровскис, сообщает Европейская правда.

По его словам, предложение должно поступить на этой неделе и, вероятно, будет включать "специфические для каждой страны защитные меры", которые позволят Брюсселю блокировать импорт, если рынок определенной страны будет переполнен.

"Мы будем рассматривать, как мы можем предоставить дополнительные гарантии Польше и другим странам-членам, и одним из способов сделать это является введение защитных мер для конкретных стран" , – сказал он.

Домбровскис отметил, что распределение экспорта украинской сельскохозяйственной продукции происходит неравномерно.

"Его испытывают прежде всего ближайшие соседние страны, тогда как для рынка ЕС в целом он не создаёт значительных препятствий" , – добавил еврокомиссар.

Домбровскис сообщил, что продление будет охватывать год – до июня 2025 года. Оно должно быть одобрено Европейским парламентом и большинством стран-членов ЕС

Кроме того, представители ЕС на условиях анонимности рассказали, что сейчас рассматривается возможность введения квот на мясо птицы, сахар и яйца из Украины, однако никакого решения по этому поводу еще нет.