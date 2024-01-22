Республиканцы в Палате представителей недовольны спикером Джонсоном – Politico

Все больше республиканцев в Палате представителей США недовольны спикером Майком Джонсоном и рассматривают возможность отстранения его от должности. Об этом говорится в материале Politico, сообщает Европейская правда.

Первой угрожать Джонсону начала ультраправая конгрессвумен Марджори Тейлор Грин.

"Я не думаю, что он сейчас в безопасности. Единственная причина, почему он является спикером – это то, что наша конференция в таком отчаянии" , – сказала она.

По данным издания, более 100 республиканцев выразили недовольство подходом Джонсона к правительственным расходам, выступив против проголосованного ранее закона о временном финансировании во избежание шатдауна.

Некоторые республиканцы в частных разговорах говорят, что если их партии не удастся удержать в Палате большинство после выборов в ноябре 2024 года, время Джонсона на посту спикера и во главе Республиканской партии закончится.

Некоторые законодатели, которые поддержали Джонсона после провала голосования за трех других претендентов на место бывшего спикера Кевина Маккарти, открыто признают, что именно Джонсона сделают ответственным за любые неудачи республиканцев на выборах.

Сложное положение Джонсона отчасти стало следствием того, что один из соратников Маккарти назвал "плохими картами", которые он унаследовал от экс-спикера, – политически изнурительной череды законодательных проблем, которые только накапливаются.

В то же время, если республиканцам удастся удержать большинство в Палате представителей, то, по словам конгрессмена от Арканзаса Стива Вомака, существенных изменений в руководстве не произойдет.

Отвечая на вопрос о позиции Джонсона, если партия потеряет большинство, один высокопоставленный республиканец в Палате представителей отметил, что спекуляции по этому поводу "происходят уже сейчас".