В Одессе задержан Роман Гринкевич – генпрокурор (Обновлено)

Правоохранительные органы обнаружили и задержали Романа Гринкевича. Он находился в Одессе и, по данным следствия, планировал сбежать из Украины. Об этом заявил на брифинге генеральный прокурор Андрей Костин, сообщает Лига.Бизнес.

"[Роман Гринкевич] сегодня утром был задержан в городе Одессе при попытке организации незаконного пересечения границы" , – рассказал Костин.

Роман Гринкевич – сын львовского предпринимателя Игоря Гринкевича, подозреваемого в мошенничестве с подрядами Министерства обороны. 17 января он получил подозрение вместе с отцом, но сразу его не задержали, а затем он исчез.

Директор ГБР Алексей Сухачев на этом же брифинге сказал, что Гринкевич "пытался решить вопрос о незаконном пересечении государственной границы, чтобы в дальнейшем спрятаться в одной из европейских стран".

В понедельник его доставят в суд для избрания меры пресечения в виде содержания под стражей, как и остальным подозреваемым по этому делу.

Всего по делу о военных тендерах фигурируют пятеро подозреваемых: Игорь Гринкевич, Роман Гринкевич, два директора фирм, работавших с Министерством обороны, и еще одно доверенное лицо.

Старший Гринкевич находится под стражей с конца декабря 2023 года, когда работники ГБР задержали его при попытке дать взятку одному из руководителей Главного следственного управления ГБР. Тогда ему сообщили о подозрении во взяточничестве (ст. 369 Уголовного кодекса).

Менеджеров Гринкевича и доверенное лицо задержали 17 января. В тот же день все они получили подозрения в создании преступной организации и завладении чужим имуществом путем мошенничества (ч. 5 ст. 190, ч. 1, 2 ст. 255 Уголовного кодекса).