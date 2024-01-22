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В ЕС хотят нажать на Нетаньяху из-за позиции относительно Палестины – FT

В ЕС хотят нажать на Нетаньяху из-за позиции относительно Палестины – FT
Фото: kremlin.ru

В Евросоюзе хотят определить "последствия" для Израиля, пытаясь надавить на премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху, который выступает против создания независимого палестинского государства. Об этом стало известно изданию Financial Times, сообщает Европейская правда.

В распоряжении издания оказался документ, который будет обсуждаться на встрече министров иностранных дел ЕС в понедельник.

Согласно предложению Брюсселя, странам-членам ЕС предлагают "изложить последствия, которые они предусматривают в связи с участием или неучастием" в предложенном мирном плане.

Этот план, в частности, предусматривает предоставление Палестине государственности и взаимное суверенное признание – так называемое решение о двух государствах.

Требования ЕС, изложенные в документе, включают "независимое палестинское государство, живущее бок о бок с Израилем в мире и безопасности, с полной нормализацией и существенным развитием безопасности и экономического сотрудничества".

Хотя рычаги влияния ЕС на Израиль значительно слабее, чем у США, он имеет соглашение об ассоциации, которое предоставляет ему преференциальные торговые и инвестиционные преимущества, что сделало ЕС крупнейшим торговым партнером Израиля.

По словам одного из чиновников ЕС, "Существуют стимулы и сдерживающие факторы" для Израиля. Он сослался на преимущества, которые ЕС сейчас предлагает Израилю в рамках соглашения об ассоциации.

Второй представитель ЕС сказал, что предложение отражает значительный гнев среди многих из 27 членов блока из-за отказа Израиля участвовать в реализации плана о двух государствах, но предупредил, что дискуссии в понедельник являются "предварительными" и что любые действия будут "на несколько шагов дальше".

"Трудно навязывать что-то Нетаньяху, но он не будет вечно", – отметил собеседник издания.

Нетаньяху после разговора с президентом США Джо Байденом опубликовал заявление, в котором он "подтвердил свою политику, что после уничтожения ХАМАС Израиль должен сохранить контроль над Газой, чтобы гарантировать, что Газа больше не будет представлять угрозы для Израиля".

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