Почти 70% украинцев убеждены, что нация преодолевает разногласия – опрос

Подавляющее большинство украинцев (69%) считают, что они вместе с согражданами понемногу преодолевают противоречия и идут по пути к сплоченной политической нации. Это на 34% больше, чем в 2020 году, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, сообщает Лига.net.

Социологи предлагали опрошенным два полярных варианта: а) украинцы понемногу преодолевают противоречия и идут по пути к сплоченной политической нации; б) внутренние противоречия среди украинцев только усугубляются и украинцы идут к расколу.

Отмечается, что в 2020 году только 35% украинцев считали, что страна идет по пути объединения, а 58%, наоборот, ту ситуацию воспринимали как движение к расколу.

После начала войны мысли респондентов кардинально изменились.

К концу 2023 года 69% украинцев считали, что страна объединяется, и 25% заявили, что, по их мнению, в украинском обществе происходит раскол.

КМИС также подвязал исследование к языку, на котором украинцы общаются в быту.

Граждан, придерживающихся мнения об "объединении" в украиноязычной среде, на 15% больше, чем в русскоязычной.

Опрос проведен КМИС по собственной инициативе в течение 29 ноября – 9 декабря 2023 года. Опрошены по телефону взрослые украинцы (18 лет и старше) по всей территории Украины, кроме временно оккупированных территорий. Статистическая погрешность выборки – не более 3,4%.